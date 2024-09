Ion: Am văzut o stea căzătoare. Steaua s-a uitat la mine și mi-a spus:– Nu-ți pune nicio dorință, nu am căzut, m-au împins.– De ce trăiesc peștii în apă sărată?– Pentru că piperul îi face să strănute.Am întrebat-o pe soția mea ce anume i-a plăcut mai mult la mine. Fața sau corpul meu?Ea a spus: „Simțul umorului”.Merge un schelet la medic.Medicul: Acum se vine?Două bomboane stau pe acoperiș, care sare prima?– Cea „de mentă”.O blondă panicată, strigând disperată la telefon:– Foc, foc! Veniți repede!– Și cum ajungem la locul incendiului?– Nu mai aveți acele mașini mari și roșii?Medicul: – Luați pastile pentru slăbit?Bulă: – Da.Medicul:– Și câte luați?Bulă: – Până mă satur!– Tată, ce înseamnă să fii diplomat?– Să te gândești de două ori înainte să nu spui nimic.Bulă: După ce am văzut prețul asigurărilor din ziua de azi, am decis că e mai ieftin să fiu jefuit.