Ștrulă: Bulă, cât de mult ai slăbit! Cum ai făcut asta?- Am ținut un regim chinezesc, Ștrulă.- Adică? Ai mâncat numai orez?- Nu, Ștrulă. Am mâncat supă de pui cu bețișoare chinezești.Salariul este o compensație ca să nu furi.Pensia este pedeapsa pentru că nu ai furat!- Fiule, ți-am cumpărat manuale pentru școală, au fost scumpe, așa că… ai grijă de ele!- Bine, mamă, nici nu mă ating de ele!- Domnule doctor, mă doare rău spatele când mă trezesc dimineața!- Atunci treziți-vă după-amiază!Cum se alintă procurorii DNA la telefon:– Închide-l tu…– Ba nu, închide-l tu….– De 7 zile nu mai mănânc nimica după ora 6 seara!– Și, se văd rezultatele?– Daaa, mi s-o dus deja zâmbetul și cheful de viață!Doi moşnegi stau de vorbă la marginea satului.- Mă, Gheorghe, mi se pare mie sau te-ai pârțâit?- Bă, eu nu!- Da atunci cine?- Câinele.- Da câinele nu-i aici.- Las că vine el.Aseară, soțul meu a găsit un gândac lângă aragaz. A curățat lună toată bucătăria. Azi voi pune gândacul în baie.- Ce faci?- Ard calorii!- Ești la sală?- Nu, îmi prăjesc niște carne…