Când știi că iubita ta s-a îngrășat?Atunci când începe să încapă în hainele nevestei tale.- Chelner, de ce nu mi-ai umplut ceașca până la semn cu țuică fiartă?- E foarte fierbinte, domnule, v-am lăsat loc și pentru suflat..Există două motive, pentru care femeile au dureri de cap:1. Vor un bărbat, dar nu-l au.2. Au un bărbat, dar nu-l vor!Dragostea este atunci când o fată își pune toate parolele cu numele iubitului.Dragostea mare este atunci când toate parolele sunt diferite.- Tată, unde sunt Alpii?- Întreab-o pe maică-ta, ea mută tot timpul lucrurile prin casă!Un român încearcă să agațe o străină pe Facebook.- Hello. Where are you from?- France !- Du-te, tu că nu te cred !- Pe bune, mă!O boabă de cafea merge la psiholog.Acesta o întreabă:- Ce te macină?- Tată, de ce se spune limba maternă și nu paternă?- Pentru că mama vorbește mai mult decât tata.- Bărbate, o stea căzătoare, pune-ţi o dorinţă!- Mi-am pus-o!- Și atunci ce mai aștepți?!