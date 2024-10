Bulă se duce la benzinărie să-şi alimenteze maşina. Acolo, îl întreabă pe vânzător ce benzină are la pompă. Acesta răspunde:– De 95 şi de 98.– Cum, doar atât? Nu aveți nimic de anul ăsta?Ștrulă: Bulă, am auzit că te-ai apucat de dietă cu ouă. Cum merge?– Foarte bine, mulțumesc de întrebare. Azi dimineață, de exemplu, am mâncat trei ouă.– Fierte sau ochiuri?– Kinder.– Ascultă la mine, soldat Bulă! Dacă n-ai bea atât, ai fi ajuns sigur caporal sau chiar sergent.Bulă: – Nu-mi pasă. Când beau mă simt colonel.– Tati, eu de ce nu am un frățior?– Pentru că nu dormi noaptea și sperii berzele.La poliție:-Săptămâna trecută, v-am semnalat dispariția soției mele. Ei bine, puteți abandona cercetările.-Ați găsit-o?-Nu. Dar între timp am mai reflectat.În tren:– Vai, ce lung este tunelul ăsta..– Asta pentru că suntem în ultimul vagon, răspunde una.La sfârșitul anului școlar Bulă îi spune mamei sale:– Mamă, ești o femeie norocoasă!După care maică-sa îl întreabă:– De ce, fiule?Bulă îi răspunde:– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărți anul acesta că am rămas tot în aceeași clasă!– Șefule, am avut un vis tare urât. Eram amândoi în iad. Dumneata te perpeleai într-un cazan cu smoală.– Dar tu?– Eu tot slugă. Puneam lemne pe foc.