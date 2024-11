Mama îi spune Bubulinei:- Du-te la Nea’ Costică, la raionul de carne și vezi dacă are picioare de porc.După ce se întoarce Bubulina, mama o întreabă:- Ei, are?- Păi nu am putut să văd, fiindcă era încălțat.- De ce te-ai îndrăgostit de mine?- Din cauza ochilor.- Îți plac ochii mei?- Nu, am vederea proastă!Soția urcă pe cântar. Soțul îi spune:- Nu ești grasă deloc! Doar că, păstrând proporția, ar trebui să fii puțin mai înaltă!- Și cam ce înălțime ar corespunde cu greutatea mea?- Cinci metri și jumătate!După ce a oficiat o căsătorie, preotul își continuă predica, dând sfaturi tinerilor căsătoriți:- Iar soţia are datoria de a-şi urma în viaţă tot timpul soţul…Tânăra soţie mărturiseşte:- Nu cred c-am să pot, părinte! El e poştaş...Poliţiştul către şofer:- Actele la control vă rog!- Poftiţi!- Permisul dumneavoastră este expirat!- Păi şi care este problema? Că doar nu trebuie să-l mănânc!Vine Ion la Gheo şi îl întreabă:- Cum poate vaca ta să dea câte 100 litri de lapte pe zi?Gheo:- Este simplu. Totul depinde de amabilitate. Mă apropii de ea și o întreb:- Ce avem astăzi, lapte sau carne?Întrebare la Radio Erevan:- Ce a spus Moise când a despărțit apele?Răspuns:- Cele plate la stânga, cele carbogazoase la dreapta!