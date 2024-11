Întâlnire pe nevăzute: – Cum te recunosc? întreabă ea.Bulă: – Sunt scund, gras, am burtă și port ochelari!Ea: – Eu nu mai vin!- Nu ştiu ce să fac cu străbunicul meu: îşi roade unghiile tot timpul.- Şi al meu făcea la fel, dar l-am dezvăţat rapid.- Cum? I-ai legat mâinile?- Nu, i-am ascuns dinţii.- Mamă, ce e ăla un avort?- Întreabă-l pe fratele tău.- Dar nu am un frate...- Acum pricepi?- Am auzit că tocmai ţi-a murit soacra, sincere condoleanţe... Ai fost alături de ea în ultimele clipe?- Da, am fost... Dar, dacă te întreabă poliţia, să spui că eram cu tine!Soţia îşi părăseşte soţul şi se mută la maică-sa.- Închipuieşte-ţi, mamă! Cum am ieşit din casă să vin la tine, am auzit un zgomot puternic. Acum nu ştiu: ori s-a împuşcat, ori a destupat o sticlă de şampanie…Nu fumez, nu consum alcool, nu merg la cazinou şi nu umblu după femei uşoare. Mă culc la 9 seara şi mă trezesc la 5 dimineaţa, calm, liniştit şi ascultător. Dar toate se vor schimba când voi ieşi din închisoare.Soţia îşi părăseşte soţul, dar după câteva zile se întoarce.Soţul: Că ai plecat, te-am şi iertat, că te-ai întors, nu te voi ierta niciodată!- Ce ţi-a venit să angajezi un negru la noua ta firmă? mă întreabă un prieten.- Vezi tu, i-am răspuns, eu până acum am muncit peste tot numai la negru. Să mai muncească şi negrul la mine…- În ce regiune a Somaliei trăiesc cei mai mulţi dintre somalezi?- Depinde de unde bate vântul…