Soția: Am deja bășici pe mâini, de la mătură!Soțul: Data viitoare, du-te și tu cu mașina!Datorită creșterii prețului la energia electrică, cele care poartă numele de Luminița vor fi femei de valoare inestimabilă.-Am fost oarbă și surdă când te-am luat! strigă soţia furioasă.-Vezi, draga mea, răspunde soţul calm, de câte boli te-am vindecat?Femeile sunt pasionate de matematică.Îşi împart vârsta la doi, dublează preţul hainelor şi adaugă întotdeauna cinci ani la vârsta celei mai bune prietene.Tăticule, ce este o ciocănitoare?-O privighetoare după un an de la căsătorie.La tribunal, judecătorul către învinuit.– Din 365 de zile, ai 364 de infracțiuni. Ai vreo justificare?– Da, o zi am fost bolnav.– Bro, ție cât ți-a venit ultima factură la curent?– 300 de lei.– Doar atât? Cum reușești să consumi atât de puțin?– Nu sunt racordat.Vorbesc două prietene.- Soţul tău fumează?- Doar după ce facem sex!- Păi, nu e dăunător sănătăţii?- Eh, două-trei ţigări pe an nu cred că e mult!