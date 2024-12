-De ce nu mi-ai luat cadou de ziua mea?-Pentru că mie nu îmi place să primesc cadouri.-Și ce treabă are asta cu mine?-Păi știi vorba aia „ce ție nu îți place, altuia nu-i face”.Bulă sună la pompieri:- Alo pompierii?- Da, care este problema?- Îmi arde de joacă!-Care este asemănarea între un barman şi un ginecolog?- Amândoi lucrează unde ceilalţi se distrează.Un evreu îi dă sfaturi în afaceri fiului său:- Fiul meu, dacă vrei să fii un bun om de afaceri, trebuie să fii cinstit!Totdeauna trebuie să-ţi ţii cuvântul dat!Uită-te la mine: am zis că iau, am luat! Am zis că dau, am zis!O blondă este întrebată câţi ani are:- Aşa, o clipă, să calculez. Când m-am căsătorit aveam 20, iar soţul 40. Eram de două ori mai mică decât el atunci, așadar, dacă el acum are 70, eu am 35.