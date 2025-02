Un indian merge la primărie și-i spune funcționarului:– Bună ziua! Mă numesc “Marele Cal De Fier Ce Fuge Pe Lungă Stradă Ferată Întinsă Pe Imensa Câmpie Verde” și sunt aici pentru a-mi schimba numele.– Bine, și cum ați vrea să vă numiți?– Tren.– Iubire, zi repede ce preferi. Aer curat de munte sau briza oceanului?– Awww… briza, brizaaa?– Ok, așa să fie!– Unde mergem?– Nicăieri, nu știam ce odorizant pentru mașină să-mi iau.La spitalul de nebuni, medicii testează pacienții:-Cât fac 2+2?-56.-Din păcate, nu!-Următorul… 2+2?-Sâmbăta!-Nu!-Bade Gheorghe, 2+2?-4!-Exact! Cum ți-ai dat seama?-No, am scăzut sâmbăta din 56.Rozi către Gheorghe:-Vreau să merg la Paris. Vreau să-mi cumpăr parfum, poșetă și pantofi.-Na, bine, tu… dar pe toate astea le poți cumpăra și de aici de la noi.-Mulțumesc! Asta e tot ce am vrut să aud!