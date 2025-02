O blondă se plimba liniștită, când, deodată, vede o mașină fără şofer, care mergea. Conştientă de pericol, sare în maşină şi trage frâna de mână. Când iese, dă nas în nas cu proprietarul, un bărbat foarte atrăgător.– Începuse să meargă singură, dar am sărit în ea şi am tras frâna de mână! spune ea, foarte mândră de isprava ei.– Ştiu, răspunde el sec. Eu o împingeam!Ion: – Draga mea, azi noapte ai strigat prin somn “Nu Vasile! Nu!”. Cine e Vasile?Maria: – Dragă, mai contează? Nu ai văzut clar că l-am refuzat?Bulă ajunge acasă beat. Bubulina îl ia la întrebări:– Cum vii la ora asta acasă, Bulă?– Ca fulgerul, Bubulino.– Cum adică?– Adică am venit în zig-zag.– Iubitule, cu cine vorbești la telefon?!– Oofff, m-ai prins iubito, recunosc că mi-am găsit și eu o amantă!– Auzi, tu pe mine să nu mă minți! Ți-ai comandat iar pizza, umflatul naibii!– Bulă, cine ți-a învinețit ochiul?– O știi pe femeia aia drăguță care a zis că e văduvă?– Da.– Ei bine, nu e.