Discuție între două pițipoance:– Mama ta este o mare mincinoasă.– De ce, dragă?– Spunea că negrul slăbește și de două săptămâni mă îmbrac doar în haine negre și nu am dat jos niciun kilogram…Doi viruși se întâlnesc:– Oo, salut! Ce mai faci? Bă, da’ arați cam rău, ești palid!– Da, cred că am ampicilină…La Palatul Victoria se oprește badea Gheorghe cu bicicleta, o rezemă de gard și începe să caște ochii în jur.Gardianul:– Bade, ia bicicleta de-aici că vin miniștrii, primul-ministru.– No, că nu-i bai, i-am pus lacăt!Cică ajunge Bin Laden la poarta Raiului.Apare Sfântul Petru care îi zice: Nu vrei să intri?La care Bin Laden îi răspunde: Cine a spus că vreau să intru? Aveți voi trei minute să ieșiți!!!– Auzi dragă, aseară am fost cu soțul meu la o licitație!– Da!? Și cât ai luat pe el?..O blondă și o brunetă mergeau pe stradă.. Bruneta îl vede pe partea cealaltă pe Gigel:– Ia uite-l pe Gigel, nu-i faci cu mâna?– Să-și facă singur!