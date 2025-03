– Doctore, am o problemă: după ce dau gata o sticlă de vodcă, văd numai șoricei care-mi sar prin fața ochilor.– Măi omule, sunt de părere că ar trebui să lași băutura.– Doctore, nu crezi că ar fi mai bine să îmi cumpăr o pisică?Aflată în stațiune, la tratament, Bubulina îi trimite lui Bulă un mesaj cu următorul conținut: „Rezultatele tratamentului sunt formidabile. În trei săptămâni am slăbit la jumătate. Să mai continui?”Sosește prompt răspunsul lui Bulă: „Încă trei săptămâni!”.Un deținut evadează, este prins și adus în fața instanței.– De ce ai evadat din închisoare?– Am vrut să mă căsătoresc, domnule judecător!– Hmm… Ciudată concepție ai despre libertate!-Ioane, te găsesc vinovat de crimă. Ți-ai ucis soția când ai prins-o în pat cu un vecin. Am totuși o întrebare pentru tine: De ce pe ea și nu pe ticălosul de vecin?-Păi, domnule judecător, mai bine omor o femeie o singură dată decât săptămânal câte un bărbat.Bulă: – Aseară, în timp ce dezlegam integrame, o întreb pe nevastă-mea:Partenerul de viaţă al femeii…Amant?… răspunse ea.Nop…Din trei litere!Bou?– Dacă ar fi să împărțim aceeași femeie, care ai vrea să fie? Soția mea sau a ta?– Bă, eu m-am săturat de amândouă, hai să încercăm alta!În urma unui studiu de cercetare efectuat pe un eşantion reprezentativ s-a aflat că un bărbat spune “Da” de cel puţin douăzeci de ori pe minut...când vorbeşte la telefon cu soţia.