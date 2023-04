Bulă, marele fermier

Bulă, neavând studii, se hotărăște să-și facă o fermă.În prima lună își cumpără 100 de pui, în a doua lună își mai cumpără 100 și tot așa timp de un an. După un an se întâlnește cu Ștrulă:- Ce-ți mai face ferma, măi Bulă? întreabă Ștrulă.- Rău, Ștrulă, rău!- Da’ de ce?- Păi nu mai am nici un pui!- Cum așa?!- Nu știu, mă. Cred că fac ceva greșit. Ori îi plantez prea adânc ori nu îi ud destul…