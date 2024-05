Ca să fii bogat, trebuie să te ducă mintea

Într-o zi vine o băbuță la Banca Națională să depună o sumă mare de bani. Fiind suspicioasă, ea dorește insistent să vorbească cu directorul general, cererea fiindu-i acceptată.- Cu ce vă putem ajuta? o întreabă directorul…- Vreau să depun o sumă de bani la banca dvs.- Ce sumă vreţi să depuneţi?- 5.000.000 dolari, spune bătrâna.- Doamne Dumnezeule! De unde aveţi dvs. această sumă de bani ?!?- Păi… din pariuri…- Ce fel de pariuri ?- Uitaţi, pun pariu pe un milion de dolari că aveţi ouăle cubice.Directorul fiind sigur că nu are testiculele cubice, lăsând demnitatea la o parte, acceptă pariul.Se înţeleg că a doua zi de dimineaţă să se întâlnească împreună cu avocaţii şi cu martorii, ca să vadă cine a câştigat pariul….Directorul începea deja să aibă emoţii, se tot verifica în oglindă şi acestea păreau să fie OK.Vine a doua zi şi baba, însoţită de avocat şi încă un domn, păşind ţanţoş în biroul directorului.Directorul îşi dă pantalonii jos, bătrâna îi pipăie testiculele, le aşază pe palmă se uită atentă şi spune zâmbind:- Mda… sunt ok , aţi câştigat cei un milion de dolari.Mirat, directorul întreabă:- Şi mai aveţi curaj să zâmbiţi, tocmai aţi pierdut un milion de dolari.- Nu am pierdut nimic dragul meu, îl vezi pe domnul cu care am venit şi tocmai semnează ceva în faţa avocatului meu..?- Ei bine, dragule, am pariat suma de trei milioane de dolari cu el că azi voi ține în palmă testiculele directorului de la Banca Națională.