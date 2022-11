Când îţi pleacă soţul în Caraibe

Un cuplu decide să plece în Caraibe. Soția hotărăşte să vină mai târziu, din cauza serviciului.Când soțul a ajuns la hotel, a decis să-i scrie un e-mail soției, dar a greșit o literă din adresă și e-mailul a fost trimis la o altă adresă.E-mailul ajunge, din greșeală, la o văduvă ce venise tocmai de la înmormântarea soțului. Ea citește e-mailul și leșină.În mesaj scria:„Draga mea, am ajuns bine. Probabil te va surprinde să primești vești de la mine pe această cale, dar acum am calculator aici și pot trimite mesaje persoanelor dragi. Doar ce-am ajuns și am verificat ca totul să fie pregătit pentru venirea ta, vinerea viitoare.Abia aștept să te văd și sper ca această călătorie să fie la fel de liniștită, ca a mea. Nu-ți lua multe haine, că aici e o căldură infernală”.