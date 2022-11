Crezi că poţi să vii sâmbătă la muncă?

Șeful meu mi-a zis:- Crezi că poți să vii sâmbătă la muncă? Știu că e weekend și poate ai planuri, dar am nevoie de tine.- Sigur, nicio problemă, am zis, dar e posibil să întârzii, sâmbătă, după cum știți, este trafic infernal.- Ok, când crezi că o să ajungi?- Luni!