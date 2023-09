Când luminile se sting…

Vine Ion acasă de la oraş şi zice către Maria, hotărât:- Marie, stinge lumina, trage perdelele şi vino iute în pat!- Mă Ioane, dar mai am de lucru.- Dac-am zis, am zis!Vede Maria că n-are încotro, se conformează. Se pune şi Ion în pat, trage plapuma peste ei şi zice:- No, acum Marie, să-ţi arăt ce ceas cu fosfor mi-am cumpărat.