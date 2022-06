Când paraşutistul este din Ardeal

Zice-se că un ardelean se duce să se dea cu paraşuta. În avion, instructorul îl învaţă cum să procedeze:- Apoi, după ce te arunci matale din avion, numeri până la zece şi tragi de sfoara asta să se deschidă paraşuta.- No binie, zise ardeleanul nostru şi sări din avion. Instructorul priveşte din avion cum nea Gheorghe se duce jos ca pietroiul, fără ca paraşuta să se deschidă. Avionul face stânga împrejur şi aterizează. Instructorul se aruncă într-un Jeep într-o căutare disperată pe câmpul plin de căpiţe de fân. Într-un final, aude un zgomot dintr-o căpiţă. Când se apropie de locul cu pricina, îl aude pe nea Gheorghe murmurând în căpiţă:- Apoi no, mă rog frumos, nouă,... , apoi no, mă rog frumos, zece…