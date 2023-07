Cât de mulțumiți sunt proprietarii de autoturisme?

Ce zic proprietarii de mașini:Bentley: Am folosit scrumiera, aş dori să o înlocuiesc.Lamborghini: Am o problemă gravă, aud un șuierat de vânt la 350 km/h.Toyota: Vouă vă merge mașina cu baterii AA sau AAA?Ferrari: Am traversat o cale ferată, pagubă sub mașină: 25.000 $.Smart: Un idiot cu un jeep a trecut pe deasupra mea.Jeep: Mi s-a blocat un Smart între motor şi scut.Renault: Mai am o lună de tratament psihiatric, încep să mă obișnuiesc cu greierii.Porsche: Şi eu am probleme cu ceafa. E de la accelerație.Citroen: Probleme cu comenzile vocale, holograma de la bord şi pornirea pe bază de scanare a retinei.Land Rover: Întâlnire auto mâine pe Himalaya.Dacia: Am schimbat totul! Pur şi simplu nu pornește!