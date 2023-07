Poţi aduce cu tine un singur obiect!

Trei deținuți urmează să fie trimiși pe o insulă pustie unde să își ispășească pedepsele. Gardianul le spune că au voie să aducă cu ei un singur obiect şi îi întreabă ce ar dori.Primul spune: Păi, eu o să iau niște creioane colorate şi toată ziua o să am de desenat pe pereții pușcăriei.Al doilea zice: Păi, eu o să îmi iau un pachet de cărţi de joc şi toată ziua o să joc cărţi cu ceilalți deținuți.Iar al treilea: Păi, eu zic să iau o cutie de tampoane, că am citit că cu un tampon din ăla poți să şi înoți şi să te cațeri în copaci şi să călărești, așa că toată ziua o să am ce să fac cu ele!