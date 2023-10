Un tip vede un anunț pe o poartă: „Cățel de vânzare. Vorbește! Preț avantajos”.Bate-n poartă, apare proprietarul și-i spune că animaluI e-n grădina din spatele casei. Se duce tipu-n grădină și vede un maidanez lingând la un os…- Vorbești????- Dap.- Șiiii… care-i treaba? Cummmm deeee…? De când?- Păi am descoperit de mic că aveam darul vorbirii, așa că m-am gândit să ajut guvernul și țara mea.- Adică?- M-am dus la SRI, le-am spus despre abilitățile mele și m-au angajat, imediat. Am fost în misiune pe la politicieni, partide, baroni, organizații extremiste, am stat în camera cu barosani din politică, interlopi, teroriști… toată crema. Nimeni nu știa că ascultam tot! Am fost cel mai bun agent timp de opt ani! Dar chestia asta cu schimbat stăpânii așa, mereu, mă obosise. Și știam că nu mai sunt așa de tânăr. Așa că m-am dus și m-am angajat agent sub acoperire la aeroport, la Otopeni. Mă dădeam pe lângă toate figurile și grupurile suspecte și, evident, trăgeam cu urechea. Am zădărnicit așa multe operațiuni de trafic cu arme și droguri. M-am ales și cu ceva medalii. Am avut și o nevastă, ceva plozi. Acum am hotărât să ies la pensie, zilele astea, să mă bucur de o viață normală.Tipu’ rămâne cu gura căscată. Se duce după proprietar și-l întreabă cât vrea pe cățel.- 20 de lei.- Cum, doar 20 de lei? Cățelul ăsta e o minune, e fantastic!- Dă-l încolo de mincinos! Toată viața a stat acolo în curtea din spate…