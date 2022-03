Ce faci când soţul nu te consideră deşteaptă

Trei prieteni, doi burlaci şi unul căsătorit, stăteau de vorbă la o bere. Cel căsătorit îi povăţuia pe ceilalţi doi cum să-şi aleagă nevasta când se vor căsători:- Ascultaţi-mă pe mine, cel mai bine e s-o alegeţi frumoasă şi proastă. Frumoasă, să vă placă să trăiţi cu ea şi proastă să faceţi ce vreţi voi şi să nu se prindă. Eu aşa am făcut şi habar n-aveţi ce bine e.- Păi bine, mă, Vasile, eu o ştiu pe nevastă-ta, e într-adevăr frumoasă tare de tot, dar mie nu mi se pare proastă deloc.- Băăă, voi stiţi cât e de proastă? Păi am fost ieri cu ea Ia supermarket să-şi facă cumpărături că pleacă două săptămâni în staţiune. Şi-a luat 50 de prezervative... Vă daţi seama în ce hal de proastă e dacă n-a realizat că eu nu mă duc cu ea?!