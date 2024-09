Ce vacanță! Ce croazieră!

Vasul de croazieră ancorează lângă coasta unei insule micuțe, dar pitorești.Pasagerii au la dispoziție câteva excursii organizate sau timp liber pentru shopping şi/sau plajă.O femeie care refuzase constant orice excursie organizată de linia de croaziere întreabă la Biroul de Excursii dacă există cumva rechini în apele din jurul insulei, fiindcă îşi doreşte să exploreze singur zona şi să facă câte o baie acolo unde are chef.„Fiţi fără grijă, nu există rechini în apă, doamnă!” o asigură cei din staff.Spre seară, înainte de îmbarcare şi ridicarea ancorei, mare agitaţie şi scandal în recepţie: pasagera respectivă era şocată şi furioasă: „Mi-aţi spus că nu am de ce să mă tem, că nu sunt rechini în apă şi, când să intru să mă răcoresc, am zărit o siluetă ameninţătoare apropiindu-se de mine pe sub apă! Cum e posibil aşa ceva?”„Doamnă, după cum v-am spus, nu există rechini în apă. Sunt cu siguranţă speriaţi şi alungaţi de crocodili”