Cea mai bună metodă de fidelizare a clienţilor

O tipă intră într-un magazin din Los Angeles și începe să discute cu vânzătorul.Patronul îl aude pe vânzător zicând:- Nu, doamnă, nu am mai avut de multă vreme și nici nu sunt semne că o să fie în curând.Imediat, patronul aleargă și spune:- Nu e adevărat, chiar săptămâna asta o să fie!După ce pleacă tipa, patronul discută cu vânzătorul:- Niciodată să nu spui că nu am mai avut demult sau că nu o să aducem imediat un produs. Așa se fac clienții fideli. Acum, ce întrebase doamna?- Dacă am avut recent ierni cu zăpadă!