Compasiune între sărmanii amanţi

O soție cu amantul în pat aude deodată că vine bărbatul ei. Speriată, neavând unde să-l ascundă pe amant, îl dă cu ulei de copii pe tot corpul, îl pudrează cu pudră de tâlc și-i spune să stea nemișcat în sufragerie, pe post de statuie.Intră bărbatul ei în casă și vede statuia.- Ce e cu statuia asta?- Păi să vezi, e la modă acum să ai statuie în casă, și familia Smith are statuie, așa că am luat și pentru noi una.Tipul se mulțumește cu explicația, își văd de treabă amândoi, apoi merg la culcare. Noaptea i se face foame omului, merge în bucătărie, mănâncă, apoi vine cu un sandwich în mână și i-l dă statuii.- Ia, omule, și mănâncă ceva, că eu am stat trei zile la familia Smith și nemernicii nu mi-au dat nici măcar un pahar cu apă.