Cum să câştigi procesul

Şmuel este în proces cu Şelbaum şi îi vine ideea să-i trimită un cadou judecătorului, dar avocatul său încerca să-l descurajeze s-o facă:- Ar fi ultima prostie. Voi pierde, cu siguranţă, procesul şi rişti să fii urmărit pentru încercare de corupţie… Procesul se desfăşoară şi Şmuel îl câştigă.Avocatul său, încântat de sine şi sigur că elocvenţa sa i-a adus victoria, îi spune lui Şmuel:- Ei bine, eşti mulţumit? Nu-i aşa că am avut dreptate să te sfătuiesc să nu cumva să-i trimiţi judecătorului un cadou?- Dar i l-am trimis…- Cum? Ai făcut-o, totuşi…?- Da, doar că am pus cartea de vizită a lui Şelbaum…