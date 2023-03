Cum să faci mişto de prietenele tale lăudăroase

Mama lui Bulă stătea de vorbă la cofetărie cu două vecine. Subiectul: cât de mult câștigă copiii lor.Prima:- Vasile, băiatul meu, a ajuns mare chirurg și are atât de mulți bani încât a făcut cadou o mașină unui prieten de-al lui.A doua:- Gheorghiță al meu a ajuns mare avocat și are atâția bani încât a făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui.Mama lui Bulă:- Bulă al meu n-a învățat nimic, nu s-a ales nimic de el, e șomer și se droghează. Și, colac peste pupăză, e și homosexual. Norocul lui că are doi amanți, unul doctor și unul avocat, care i-au făcut cadou o casă și o mașină.