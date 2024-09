Cum să spui așa ceva?

Doi tineri căsătoriți se întorc din luna de miere. A doua zi, mireasa își sună mama, plângând:– Deci, cum a fost, fiica mea?– Oh, mamă, a fost minunat. Atât de romantic! Mamă, dar imediat ce am ajuns acasă, a început să-mi vorbească urât. Nu am auzit niciodată astfel de cuvinte! Trebuie să vii să mă iei acasă! Te rog, mamă!– Hai, draga mea, calmează-te! Ce ți-a spus?– Nu vreau să-ți spun. Îmi e atât de rușine. E îngrozitor. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă!– Draga mea, ce lucruri oribile îți zice? Știi că mie îmi poți spune orice.– Mamă, îmi spune cuvinte precum „gătește cina”, „calcă-mi o cămașă”, „șterge praful” și „fă patul”!