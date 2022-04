Cum se apără femeile când sunt prinse în flagrant

Englezoaica:- Dacă mă anunţai când vii acasă, am fi putut evita situaţia asta jenantă pentru amândoi.Nemţoaica:- Azi ai venit acasă cu patru minute şi cinci secunde mai devreme. Îmi datorezi o explicaţie.Franţuzoaica:- Jean, ce bine că ai venit, Jacques e terminat, nu mai poate...Suedeza:- Tu eşti, Olaf? Eu am terminat, ce-i drept, dar Sven ar vrea să se mai distreze...Rusoaica:- Dragule, tu eşti? În sfârşit, un bărbat adevărat! Ăsta n-a fost în stare nici să mă ia la palme!Evreica:- Iubitule, tu eşti? Atunci cine naiba e ăsta de pe mine?Românca:- Nu te supăra, că a plătit înainte.Unguroaica:- Tu mă crezi mai mult pe mine sau pe ochii tăi?Cehoaica:- Tocmai am aflat că el e noul tău şef.Nevasta de ardelean:- Dacă ai băut toată palinca din casă, cu ce să-l fi servit pe musafir?