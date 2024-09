Se întâlnesc doi prieteni și unul observă:– Băhh, dar tu de când porți ochelari?– De lunea trecută.– Dar cum de ți-ai dat seama că ai nevoie?– Păi weekend-ul trecut am întâlnit o tipă superbă într-un bar și am dus-o la hotel.– Și ce legătură are asta cu ochelarii?– Era soția mea!