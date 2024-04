De la două mere la un milion de dolari

Un milionar american își amintește cum a devenit el milionar:- Când am fost băiat, am venit în America. În buzunar nu am avut decât doi cenți. Am cumpărat două mere murdare, le-am spălat, și le-am vândut cu patru cenți fiecare. Apoi am cumpărat cu acești bani patru mere și le-am vândut cu opt cenți fiecare...- Și ce-a urmat după asta?- După asta a murit mătușa mea și mi-a lăsat o avere de un milion de dolari.