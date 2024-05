Dicţionar imobiliar

Se vinde mobilat = am nişte mobilă rămasă de la bunica răposată, pe care nu vreau s-o car la gunoi.Accept credit = sunt disperatFără îmbunătăţiri = apartamentul arată ca o peşteră, cu huma originală pe pereţi (unde se mai vede de mucegai), linoleum în bucătărie, igrasie şi tot tacâmulFără probleme cu terasa = plouă în casă cam în fiecare an, dar anul ăsta am zugrăvit şi încă n-au venit ploile.Vedere mixtă = apartamentul este pe colţ.Proaspăt renovat = spoit recent cu cele mai ieftine materiale ca să pot cere cu 10 000 în plus.Finisat lux = are arcade şi spoturi, pereţi de diverse culori, faianţă roşie în baie.Confort 1, sporit = am spart debarauaIntim = atât de mic încât nu intră mai mult de două persoane adulte.Stradal = după 12 noaptea se aud motoarele enduro şi liniuţele de la 5 dimineaţaÎmbunătăţiri = faianţă în baie şi bucătărie, gresie în baie.Adiacent = strada pe care e imobilul se intersectează la un moment dat cu un bulevard mareVedere lac = ţânţari.