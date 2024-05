Accidentele rutiere și consumul de droguri, în atenţia oamenilor legii

În ceea ce privește accidentele rutiere de pe raza județului Constanța din perioada menționată, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” au fost solicitate pentru trei astfel de cazuri, persoanele implicate fiind transportate la spital.



Campaniile de conștientizare de pe litoralul românesc



Cu ocazia zilelor libere de 1 Mai și Paște, forțele de ordine derulează campania de conștientizare numită „Fii curat la volan!”, prin care le reamintește șoferilor să conducă responsabil, ținând cont de prevederile Legii 213/2023.





Denumită „Anastasia”, Legea numărul 213/2023 a fost promulgată la data de 7 iulie a anului trecut și aduce modificări articolului 91 din Legea numărul 286/2009 din Codul Penal, introducând un nou alineat: „3 ind. 1 - nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 192, alin. 2 și 3 dacă acestea au fost săvârșite în condițiile art. 335 sau art. 336”.





Astfel, șoferii care au condus fără permis, sub influența alcoolului sau a substanțelor psiho-active și care au săvârșit omor din culpă vor fi pedepsiți cu închisoare, fără ca instanța să poată dispune suspendarea pedepsei sub supraveghere.



În luna aprilie, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) s-a alăturat campaniei de informare publică „Fii curat la volan!”, distribuind mesaje de conștientizare cu privire la pericolul condusului sub influența alcoolului, a drogurilor sau fără permis auto.





De asemenea, specialiștii Centrului Regional Constanța din cadrul Agenției Naționale Antidrog (ANA) sunt în teren și îi informează pe tinerii din stațiunile de pe malul mării cu privire la riscurile asociate consumului de droguri și le oferă sprijin celor care cer ajutor în această direcție, dar și persoanelor care sunt identificate de polițiști cu droguri asupra lor, dacă și ele sunt de acord cu asta.





Totodată, în aceeași zi, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Constanța a arestat și un traficant de droguri care, în perioada noiembrie 2023-aprilie 2024, a deținut și comercializat, în mod repetat, către consumatori din județul Constanța, diferite cantități de cocaină, pentru sume cuprinse între 500 și 1.600 lei.