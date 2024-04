Caz revoltător! Un copil ar fi fost vândut în Germania pentru 8.000 de lei

Un minor care făcea parte dintr-o familie cu încă doi frați ar fi fost vândut în Germania pentru 8.000 de lei. Autorităţile efectuează o anchetă după ce un copil în vârstă de 6 ani, dintr-o comună din judeţul Gorj, ar fi fost scos din România şi dus în Germania prin utilizarea unor acte false.







Ministrul Familiei, Natalia Intotero, spune că există un dosar la DIICOT, după o sesizare trimisă de autoritățile române, care la rândul lor au primit o solicitare de informații din partea instituțiilor din Germania.







Natalia Intotero, ministrul Familiei: „Aceste informații nu sunt certe. Având în vedere că există un dosar instrumentat de DIICOT, la sesizarea DGASPC Gorj, care a primit o înștiințare de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului, care la rândul ei, a primit o solicitare din partea autorităților din Germania pentru a furniza mai multe date despre o situație a copilului de cetățenie română și a familiei acestuia din România. Există multe speculații. Așteptăm soluționarea dosarului respectiv. Până atunci, vă aduc la cunoștință faptul că în cursul zilei de ieri dimineață m-am deplasat în județul Gorj alături de directorul de la DGASPC, însoțită de psihologi, pentru a-i întâlni pe cei doi frați minori ai copilului care acum se află în Germania. Am vrut să mă asigur că ei sunt bine îngrijiți de autoritățile statului român, că beneficiază și că vor continua să beneficieze de consiliere psihologică.







Am luat legătura cu președintele Autorității Naţionale pentru Protecţia Copilului și am solicitat deplasarea de urgență în Germania pentru a purta discuții cu autoritățile din Germania în vederea repatrierii minorului. Am avut o discuție cu doamna ministru Odobescu în acest sens, astfel încât toate demersurile pentru deplasare să fie urgentate iar în cursul zilei de luni președintele Autorității pentru Protecția Copilului să fie în Germania. Am aflat despre acest caz în momentul în care am fost sunată de jurnaliști dar și din discuțiile purtate cu reprezentanții Autorității pentru Protecția Copilului și am reușit să mă deplasez de urgență pentru a-i vedea pe frații acestuia care fuseseră luați în grija statului de o zi, având în vedere că au fost lăsați în grija unei rude, nu știu dacă cu sau fără documente, dar nu se aflau într-o stare favorabilă pentru buna creștere și educare a acestora.







Ei sunt bine, i-am întâlnit ieri, am purtat discuții cu aceștia, am purtat discuții cu cei care îi îngrijesc. Am stat o perioadă destul de îndelungată. Copiii sunt mici, beneficiază de consiliere psihologică și m-am asigurat că pe viitor vor fi bine. Minorul trebuie să ajungă în România, acasă, pentru că este cetățean român. Vom vedea până la soluționare dosarului instrumentat de DIICOT, în funcție de ce recomandă și instituțiile abilitate, dacă rămâne în grija statului, și probabil așa se va și întâmpla, până la soluționarea dosarului respectiv. DGASPC-urile, din punct de vedere al managementului, se află în subordinea consiliilor județene. (...)







Fac un apel către cetățeni. Avem numărul de urgență al copilului – 119. În cazul în care semnalați anumite situații delicate prin care trec minori din țara noastră, vă rog să apelați la acest număr de telefon, deoarece de îndată instituțiile statului intervin, verifică starea de sănătate a copiilor și intervine atunci când aceștia nu sunt bine îngrijiți și îi iau sub protecția statului român”.







Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj au precizat că au înştiinţat DIICOT cu privire la acest caz, potrivit Agerpres.







„Situaţia minorului a intrat în atenţia DGASPC Gorj urmare a adresei înaintate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în luna aprilie 2024. Imediat s-a demarat procedura conform legislaţiei în vigoare, fiind înştiinţate instituţiile abilitate să verifice aspectele sesizate şi să intervină conform competenţelor legale (DIICOT). Reprezentanţii DGASPC Gorj s-au deplasat la domiciliul familiei împreună cu reprezentanţii autorităţii locale pentru a evalua situaţia socio-familială. S-a constatat, în urma intervenţiei şi a discuţiilor purtate cu reprezentanţii legali, că minorul în cauză nu se află la domiciliu”, a declarat, vineri, purtătorul de cuvânt al DGASPC Gorj, Minodora Sucea.







Potrivit sursei citate, s-a constatat că la domiciliu mai există doi minori, care au fost preluaţi la scurt timp de reprezentanţii DGASPC Gorj împreună cu reprezentanţii Poliţiei, fiindu-le instituită măsură de protecţie specială - plasament în regim de urgenţă la asistenţi maternali profesionişti.