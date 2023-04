HOROSCOP. Ce ne prezic astrele, în acest weekend

Berbec: Sunt ceva plăți obligatorii. Poate daţi o fugă cu maşina în service ca să vă asiguraţi că e totul funcţional și să n-aveţi surprize la volan dacă plecaţi la drum.Taur: Întrevedere cu oamenii care aşteaptă un răspuns de la voi şi o să lămuriţi acele chestiuni care ţin de sfera profesională şi alegeţi cu cine să lucraţi. O să vă ocupaţi şi de casă şi de familie şi o să puteţi face şi câţiva paşi pe afară.Gemeni: Se observă cheltuieli, dar şi promisiuni de bani, din colaborări sau din sumele în plus pe care le va aduce partenerul de cuplu. Vă mai gândiţi până luni dacă sunteţi dispuşi să prelungiţi o colaborare.Rac: Veşti cam amestecate la voi şi o să alegeţi părţile bune, ca să alimentaţi optimismul, să puteţi face treabă ca lumea şi să nu vă demoralizeze o veste mai puţin bună.Leu: O să recuperaţi nişte bani. O să daţi zor să vă achitaţi de obligaţiile familiale ca să puteţi ieşi pe undeva , în plimbare, la un film, la un spectacol.Fecioară: Se pare că o să onoraţi invitaţia unor prieteni care vă cheamă pe la ei în altă localitate şi n-o să rataţi o astfel de decizie, pentru că o să fie un minunat respiro. Se poate să se contramandeze o reuniune cu prietenii, dar o să puneţi în locul ei o preocupare deconectantă.Balanță: O să scoateţi din banii puşi deoparte ca să puteţi pleca într-o excursie, să mai vedeţi alte locuri şi alţi oameni ca să vă detaşaţi de stresul cotidian. E momentul să vă îngrijiti şi de voi.Scorpion: O să reluaţi o negociere care nici măcar nu trebuie să se încheie azi, ci o să vă puteţi gândi şi în weekend să vedeţi dacă vă încumetaţi sau nu. Cineva care nu poate trăi fără voi vă căuta şi o să vă evaluaţi şi voi sentimentele, să ştiţi dacă vă mai vedeţi împreună.Săgetător: O să aveţi o cheltuială de făcut, însă acest lucru vă scapă de grija datoriilor. Aţi putea da o fugă prin ţară, pe undeva, dacă nu chiar şi prin străinătate ca să vă mai spălaţi gândurile.Capricorn: O să revină cineva cu intenţii clare, de relaţie serioasă, de căsătorie. O să vă ocupaţi de copii, îi duceţi acolo unde le-aţi promis, poate e o zi aniversară şi pregătiţi un mini party.Vărsător: Poate v-aţi propus să răsturnaţi casa cu susul în jos, să reamenajaţi interiorul, faceţi şi curăţenie şi o să vă pregătiţi, probabil, şi de musafiri. Poate aveţi o datorie morală faţă de cineva care e bolnav şi o să trebuiască să-i faceţi o vizită, să-i duceţi medicamente, mâncare.Pești: Se adună grupul de prieteni ca să plecaţi undeva în excursie, să vă aerisiţi, să revedeţi şi nişte prieteni, rude, ca să vă încărcaţi, sufleteşte cu iubirea lor. Poate are loc o întâlnire cu grupul ca să reluaţi o activitate de timp liber, poate practicaţi un sport, vă duceţi la aer curat.