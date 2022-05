HOROSCOPUL ZILEI. Ce prezic astrele

Berbec: Fluturaşi în stomac şi fericire deplină. Eşti mulţumit de felul în care evoluează povestea ta de iubire şi îl vezi pe partenerul tău foarte implicat, gata să îşi asume responsabilităţi mature pentru binele amândurora.Taur: Eşti atât de atent la detalii, încât devii enervant pentru cei din jur. Evident că începi să descoperi tot felul de puncte slabe, dar nimeni nu e perfect. Dacă nu ai pierde timpul cu analizele negative, viaţa ta ar avea un drum mult mai luminos.Gemeni: Atmosfera este cam agitată acasă, dar nu trebuie să te laşi copleşit de nervii vreunui membru din familie, pentru că eşti irascibil şi poţi strica şi mai tare situaţia! Calmează-te, încearcă să asculţi ce are celălalt de spus.Rac: Vei fi nevoit să pleci de urgenţă la drum, pentru că se iveşte ocazia unei deplasări aproape pe nepusă masă. Laşi alte treburi deoparte pentru a te achita de sarcină. Finalul este unul fericit.Leu: Finanţele solide sunt colacul tău de salvare atunci când simţi că nu te mai regăseşti. Pleci în vacanţe, faci cumpărături compulsive şi cheltuieşti emoţional. Mare atenţie la acest comportament, căci trădează lacune sentimentale.Fecioară: Priveşti la viitor cu inima încărcată de fercire şi împlinire. Mergi pe drumul cel bun, iar viaţa ta pare că îşi urmează sensul. Nu ai nevoie de foarte multe pentru a fi fericit, trebuie să ai recunoştinţă.Balanţă: Nu te grăbi să extragi acum o concluzie, pentru că nu deţii toate detaliile necesare. Se vor ivi aspecte noi pe parcurs şi, dacă te grăbeşti să judeci acum, cu informaţiile pe care le deţii, vei regreta că te-ai îndoit.Scorpion: Eşti greu de oprit când îţi intră ceva în cap, pentru că te bazezi pe principiul bate fierul cât e cald. Ce rost are să aştepţi şi să tărăgănezi lucrurile când poţi ajunge la rezultate mult mai rapid?Săgetător: Eşti un justiţiar prin excelenţă şi eşti gata să pui mâna pe arme dacă cineva are de suferit. Ai legea de partea ta şi ştii foarte bine cum să o aplici pentru a readuce dreptatea într-o chestiune complicată.Capricorn: Nu poţi rămâne captiv la nesfârşit într-o stare negativă, ci trebuie să iei taurul de coarne şi să faci ceva să scapi de sentimentul nefast care te paşte. Trebuie să lupţi cu gândurile negative, cu propriile limite şi temeri.Vărsător: Ajungi la capătul unui proiect care te-a solicitat la maximum şi acum poţi culege roadele finale. Te lauzi în stânga şi în dreapta că ai făcut totul aşa cum ai dorit, fără a avea nevoie de intermediari. Eşti mândru de tine.Peşti: O persoană din familie se cam bagă în treburile tale, lucru care te supără nespus. Faci eforturi să te abţii din comentat, pentru că ştii că asta ar însemna un scandal monstru. În final, totul va ieşi aşa cum ai dorit tu.