I-am făcut şefului pe plac!

În ultima vreme, eram prea stresat, din cauza programului istovitor de la locul de muncă. Așa că șeful mi-a recomandat să merg să stau de vorbă cu un psiholog, pentru că mă va ajuta foarte mult în astfel de situații. Și am fost.În timpul terapiei, doamna psiholog mi-a spus că ar trebui să iau viața așa cum este ea, uneori cu bune, alteori cu rele, dar cel mai important sfat pe care mi l-a dat a fost să zâmbesc cât pot de mult. Am ascultat-o și i-am urmat sfaturile.Ajuns la serviciu, m-am comportat exemplar. Mă uitam la șeful și zâmbeam, m-am întâlnit cu o colegă, i-am zâmbit și ei, m-am uitat la secretară și am zâmbit și la ea. Până când m-a tras șeful de-o parte și mi-a zis: „Dacă mai vii o singură dată drogat la muncă, te dau afară!”.