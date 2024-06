Întrebări de baraj!

1. Un şofer conducea un camion. Luminile camionului nu erau aprinse. Luna nu era pe cer. O doamnă traversa strada. Cum a reuşit şoferul să o vadă?(Era o zi însorită de vară)2. Cine nu pune nicio întrebare, dar are nevoie de răspuns?(O sonerie sau un apel pe telefon)3. Ce îţi aparţine şi este folosit mai mult de alţii?(Numele tău)4. O domnişoară este înmormântată în vârf de deal. De ce?(Acolo era cimitirul)5. Moare şi soţul acesteia. Poate fi înmormântat la poalele dealului? De ce?(Fata era domnişoară, deci nu avea soţ)6. Un paznic de noapte moare în timpul zilei. Are dreptul la pensie?(Morţii nu iau pensie)7. Un profesor de sport avea un sac cu 10 mingi. Un elev îi sparge cu un cui două mingi. Cu câte mingi a mai rămas profesorul?(Va rămâne tot cu 10 mingi, dar două sunt sparte)8. Dacă te afli la un concurs de atletism şi îl depăşeşti pe cel aflat pe locul II, pe ce loc te vei afla după depăşire?(Pe primul loc se va afla doar cel care-l va depăşi pe primul concurent, deci, în acest caz, pe locul al doilea)9. Tatăl Tanţei are cinci fete: prima fată se numeşte Cla-Cla, a doua Cle-Cle, a treia Cli-Cli şi a patra Clo-Clo. Cum o cheamă pe a cincea fată?(Răspunsul este numai unul : Tanţa)10. Unde s-a săpat prima fântână din România?(În pământ)