La aceeaşi şcoală, din generaţie în generaţie

Într-o zi, Bulă merge cu taică-său la plimbare. Trecând pe lângă şcoala lui Bulă părintele zice:- Ştii, fiule, ce emoţii am! În şcoala asta am fost şi eu elev acum treizeci de ani!La care Bulă:- Aaa, acum înţeleg! Deci de aia mi-a zis azi la oră profesorul: „Aşa un tâmpit nu am mai avut aici de treizeci de ani!”