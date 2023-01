Mistrețul și noua lui bicicletă

Mistreţul furios îşi cumpără o bicicletă şi se dă cu ea prin pădure.Iepuraşul, fugind pe lângă el, îi tot strigă:- O să cazi! O să cazi!Mistreţul, nervos:- N-o să cad! N-o să cad!Până la urmă, cade într-o groapă.Iepuraşul, vesel:- Vezi, ţi-am zis eu c-o să cazi!Mistreţul îi răspunde răutăcios:- Parchez unde vreau, da?!