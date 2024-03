Momente palpitante cu tânăra de culoare

- Ieri am agățat o negresă! Superbă! Picioare splendide, corpul - un miracol! Fața - un vis!- Și?- Păi... Am mers la mine acasă, am băut șampanie, am dansat, ne-am sărutat...- Și?- Am dezbrăcat-o încet, apoi am stins lumina...- Și apoi?- Apoi, n-am mai găsit-o!