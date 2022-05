Pacientul şi problema cu scaunul

Se duce un tip la doctor.Doctorul întreabă:- Spuneţi, ce vă supără?- Domnule doctor, am o problemă cu scaunul...- Sunteţi constipat?- Nuuu, nicidecum. Am un tranzit perfect, am scaun în fiecare dimineaţă, la şapte fix, nici un minut decalaj.- Bine... şi care e atunci problema?!?- Problema e că mă trezesc la opt!