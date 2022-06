Piloţii orbi şi cursa infernală

Pasagerii din avion şi-au ocupat locurile şi aşteaptă echipajul pentru ca aeronava să poată decola. Într-un final, pilotul şi copilotul apar şi încep să meargă printre scaune către cabina lor. Toate semnele arată că cei doi sunt orbi. Pilotul poartă ochelari mari, negri, are baston alb cu care loveşte stânga-dreapta ca să-şi găsească drumul. Copilotul are şi el ochelari negri şi este ghidat de un câine însoţitor. La început, pasagerii se foiesc nervoşi, gândindu-se că e vorba de o glumă, dar când se pornesc motoarele şi avionul începe să ruleze uşor pe pistă, toată lumea se linişteşte. Deodată, avionul accelerează puternic şi panica se instalează. Unii pasageri încep să se roage, în timp ce alţii se lungesc pe podea cu mâinile la cap. În timp ce avionul se apropie în mare viteză de capătul pistei, vocile devin tot mai isterice, pentru ca atunci când avionul mai avea de rulat doar 20 de metri pe asfalt, toată lumea să urle într-un glas. Din fericire, exact în ultima clipă, avionul s-a înălţat către cer. În cabina piloţilor, după câteva secunde de linişte, copilotul îşi descleştează dinţii:- Într-o zi, nenorociţii ăştia or să ţipe prea târziu şi o să murim nevinovaţi!