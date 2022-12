Povestea unui lăcătuş proaspăt angajat

Doi lăcătuşi stau de vorbă şi unul dintre ei povesteşte:- M-am angajat la o uzină şi chiar din prima zi am ajuns la spital, apoi am primit concediu medical 30 de zile.- Vai de mine. Păi, de ce? Ce s-a întâmplat?- Păi am intrat în secţie şi am strigat: Ioane, aruncă-mi şi mie urgent o cheie de 40!- Aşa, şi?- Păi şi de unde era să ştiu că în hala aia erau două duzini de muncitori care se numeau Ion?