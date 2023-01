Prizonierul vinovat

Un rege vizitează o închisoare, poruncește să fie aduși în faţa lui toți deținuții, unul câte unul şi le pune, chiar el, aceeași întrebare:- Spune-mi, de ce ai fost întemnițat? Ce nelegiuiri ai făcut?Iar toți răspundeau:- Dar n-am făcut nimic! N-am comis nici o crimă, măria ta! Sunt nevinovat! Sunt aici din greșeala! Sunt victima unei nedreptăți!Firește, regele nu crede o vorbă din ce spun ei. Ghicește ușor cât de lipsite de sinceritate sunt toate aceste proteste.Totuși, unul dintre deținuți îi spune:- Maria ta, e adevărat, am comis o fărădelege şi merit să fiu aici. Am furat şi am fost violent. Le-am făcut rău semenilor mei, recunosc. Noaptea nu pot să dorm şi mă rod remușcările.Regele cheamă paznicii şi strigă:- Eliberați-l pe acest criminal! Imediat! Nu care cumva să-i corupă pe toți sârmanii nevinovați care se află aici!