Pus la cheltuială

Vine primul fiu acasă:- Tată, dă-mi cinci milioane că am lăsat-o pe una gravidă. Vine și al doilea fiu:- Tată, dă-mi șapte milioane că am lăsat-o pe una gravidă. Vine și fiica:- Tată, am rămas gravidă. Tatăl:- În sfârșit se mai și încasează!