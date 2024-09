Remedii pentru sughiț

O femeie merge la biroul medicului ei.Ea a fost văzută de unul dintre medicii noi, dar după aproximativ 4 minute, ea a izbucnit în plâns și a fugit pe hol.Un medic vechi a oprit-o și a întrebat-o care a fost problema iar ea i-a explicat.El i-a spus să stea jos și să se relaxeze într-o altă cameră.Medicul mai vechi merge la cel nou și îi spune:– Ce-i cu tine? D-na Ionescu are 63 de ani, are patru copii mari și șapte nepoți, și i-ai spus că e însărcinată?Noul doctor a zâmbit plin de sine.– Am vindecat-o de sughiț, nu-i așa?