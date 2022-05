Secretara, dată afară chiar de ziua şefului!

Acum două săptămâni a fost ziua mea. Când m-am trezit dimineaţa nu mă simţeam prea bine, dar speram că soţia o să-mi cânte „Mulţi ani trăiască” şi eventual o să-mi dea un cadou, dar ea nu mi-a zis nici măcar bună dimineaţa... Copiii şi ei s-au aşezat la micul dejun fără să mă felicite.Am ajuns deprimat la birou, când am intrat pe uşă, secretara plină de euforie mi-a zis „La mulţi ani!”M-am simţit un pic mai bine, măcar ea şi-a adus aminte de ziua mea...Am lucrat normal şi, spre dezamăgirea mea, nimeni din prieteni sau rude nu m-a sunat să mă felicite. Aproape de prânz, secretara a intrat la mine în birou şi mi-a zis: „Ce ar fi să mergem să mâncăm împreună?”I-am răspuns că e cea mai bună propunere pe care am auzit-o în toată ziua şi am acceptat.Am ales un restaurant intim unde am mâncat bine, am băut şi ne-am distrat de minune. În maşină, în drum spre birou, ea mi-a zis: „Într-aşa o zi specială, de ce să ne mai întoarcem la birou, mai bine vino la mine acasă şi continuăm să ne distrăm!“.„Bine, am zis, hai, şi aşa mai bem câte un păhărel”.Odată ajunşi în apartamentul secretarei, mi-a zis: „Sper că nu te deranjează dacă am să mă fac mai comodă.”„Nuuuu, nicio problemă”, i-am răspuns, iar în sinea mea mă gândeam că o să fie o experienţă interesantă.Ea a intrat în dormitor şi după câteva clipe a ieşit… cu un tort imens cu lumânări, urmată de soţia mea, copiii, prieteni şi rude, care cântau în cor „La mulţi ani!”, iar eu stăteam ca un idiot în chiloţi, în mijlocul sufrageriei.Ăsta e motivul pentru care am dat-o afară pe secretară. Cu sentimentele nu se joacă nimeni!