Coșurile de fum ceramice HOCH produse în Germania te vor ține în siguranță pe viață

Deseori neglijat, coșul de fum este de fapt, unul dintre cele mai importante elemente din sistemul de încălzire al casei. Pentru a te putea bucura în siguranță de sistemul tău de evacuare, specialiștii PEFOC îți recomandă un cos de fum ceramic cu șamotă interioară, învelită în izolație de vată bazaltică și mantale de beton. În acest fel vei înțelege că un coș de fum cu adevărat profesionist, pe lângă aspectul estetic, trebuie să fie extrem de rezistent și să fie în stare să corespundă corect criteriilor de evacuare în condiții de maximă siguranță pentru tine, familia și căminul tău.De aceea, îți prezentăm un sistem de coș de fum nemțesc performant, inovativ și modern, care acoperă cele mai stricte cerințe de evacuare de pe piața termică de astăzi. Este vorba de coșul de fum ceramic HOCH Universal.Ridicându-se la exigențele Institutului German pentru Tehnologia Construcțiilor, coșurile de fum ceramice Hoch sunt disponibile într-o gamă variată de forme și dimensiuni, coșuri simple sau duble, cu câte 2 canale de evacuare ale fumului. Acestea oferă un plus de siguranță în utilizare, eliminând riscurile incendiilor care apar de la coșurile de fum defecte sau a intoxicațiilor cu monoxid de carbon provocate de sobe sau centrale pe lemne cu coșuri de fum etanșate precar sau montate greșit.Construcția și montajul coșului se face rapid și simplu, la costuri mai reduse, datorită elementelor prefabricate (beton semi-ușor, componente modulare, accesorii incluse în kit, instrucțiuni de montaj, etc.) Elementele modulare care compun kitul se bucură de o precizie superioară și greutate redusă, montajul și zidirea acestora devenind astfel, o muncă ușoară pentru meșteri.Coșurile din ceramică nu ruginesc, sunt absolut rezistente la coroziune sau chiar și la vaporii solvenților care conțin clor, prin urmare, au o viață extrem de lungă. Practic, sistemul de coș de fum ceramic HOCH este alternativa perfectă la coșurile de fum tradiționale, zidite din cărămidă sau piatră. Este un upgrade imens din punct de vedere tehnologic și o soluție modernă, deoarece sunt utilizate elemente prefabricate pentru construcție, instalarea lor devenind în acelasi timp rapidă și economică.Dar pentru că nu vorbim despre un simplu șemineu decorativ care nu are nevoie de evacuare, montarea unui coș de fum este o operațiune complexă. care are nevoie de asistența și experieța unui profesionist PEFOC, dar și de materiale de calitate superioară. De aceea, montajul coșului de fum, precum și racordarea acestuia la șemineul, soba sau centrala ta pe lemne, trebuie realizată de meseriași pregătiți, autorizați și cu experiență vastă în domeniu.Dacă te-am convins că este momentul pentru a investi în calitate și îți dorești un coș de fum din gama nemțească Hoch sau servicii profesionale de curățare și întreținere ori sfaturi în privința celei mai potrivite soluții de evacuare termică pentru casa ta, precum și alte accesorii sau soluții de racordare pentru horn, nu ezita să accesezei magazinul virtual www.pefoc.ro de unde îți poți comanda online, direct la tine acasă și cu transport gratuit, o soluție premium care te va ține o viață în siguranță!