Strategii populare la pariuri

Strategia Martingale In mod normal, toti pariorii ar trebui sa fi auzit macar o data de strategia Martingale. Cu toate acestea, ne miram afland ca o multime de pariori nu au auzit si nici nu au folosit vreodata aceasta strategie. Drept urmare, ne dorim sa vorbim putin despre ea.



Inainte de toate, ar trebui sa mentionam numaidecat faptul ca strategia Martingale poate fi aplicata cu succes in mod special de catre pariorii care au un buget generos alocat pariurilor sportive. Asta deoarece poate fi necesara parierea unor mize destul de mari, pe care nu oricine si le poate permite.



Martingale este o strategie foarte simpla. Aceasta se joaca, de obicei, pe cote de 2 iar fiecare pariu pierdut necesita dublarea mizei pentru urmatorul pariu.



Astfel, daca ai pariat 100 de lei pe o cota de 2, dar nu ai fost inspirat si pierzi pariul, atunci urmatoarea miza va trebui sa fie de 200 de lei. In cazul care si cel de-al doilea pariu este pierzator, miza urmatoare va fi de 400 de lei. Iar aceasta se tot dubleaza pana cand vei avea inspiratia si norocul necesar pentru a obtine un pariu castigator care nu numai ca va recupera pierderile ci iti va oferi si profit.



Totusi, alege cu multa grija si inspiratie pariurile pe care le joci, chiar daca au cote mari, intocmai pentru a nu fi necesar sa pariezi sume mari de bani. Pariorii care obtin profit folosesc adesea aceasta strategie, asa ca ar trebui sa o incerci si tu.





Strategia Easy Money Daca nu ai un buget foarte mare pentru pariuri, este o idee mult mai buna sa incerci strategia cunoscuta cu numele Easy Money. Daca ar fi sa traducem denumirea, intelegem ca aceasta are obiectivul de a-ti aduce bani castigati usor.



Este oare posibil sa castigi bani usor la pariuri? Ei bine, da. Atat timp cat pariezi pe cote mici, de pana 1.50, iar profitul obtinut il pariezi iar si iar pana obtii suma propusa, cel mai probabil ca vei reusi sa obtii profit.



Asa putem descrie pe scurt strategia Easy Money. Stabileste un obiectiv zilnic, reprezentat de o suma de bani pe care vrei sa o obtii folosind aceasta strategie, alege cu grija pariurile jucate si cel mai probabil ca vei reusi.





Strategia Fibonnaci Cunoscuta si ca sirul lui Fibonacci, aceasta este o alta strategie populara la pariuri. Aceasta se aseamana destul de mult cu strategia Martingale, doar ca are totusi reguli destul de diferite.



Altfel spus, atunci cand pierzi doua pariuri la rand, miza celui de-al treilea pariu va fi suma celor doua pariuri pierdute anterior, jucate pe o cota de cel putin 3.



Chiar daca se joaca pe cote mai mari, ceea ce inseamna ca sansele de castig nu sunt la fel de mari, atunci cand vei obtine un pariu castigator nu numai ca iti vei recupera pierderile ci totodata vei reusi sa obtii si profit, ceea ce reprezinta obiectivul fiecarui parior, cel mai probabil.



Acestea sunt asadar trei dintre cele mai populare strategii la pariuri. Incearca-le si tu, respectand regulile cu strictete si mai ales jucand cu responsabilitate, iar in acest fel cel mai probabil ca vei reusi sa iti indeplinesti obiectivul, anume acela de a castiga la pariuri.



Reteta succesului la pariuri implica foarte multe ingrediente, dar de departe cele mai importante sunt norocul si mai ales strategia folosita. Nu este suficient sa te bazezi doar pe noroc, ci la fel de important este sa faci o analiza cat mai atenta si mai ales sa pui in practica o strategie cat mai eficienta.